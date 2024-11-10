Следователи ищут девушек после шутки о новом теракте в «Крокусе»

Следователи ищут девушек после ролика с шуточной угрозой устроить новый теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по Московской области.

«Организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в «Крокус-Сити»», — заявили в ведомстве.

Сейчас личности запечатленных на ролике подозреваемых устанавливаются.

Две блогерши записали видео, на котором заявили, что приехали в «Крокус» и сейчас будут «устраивать теракт». В конце ролика они выкрикнули «эщкере» и «йоу».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

18 октября председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что следователям удалось получить всю необходимую информацию из телефонов участников уголовного дела о теракте в концертном зале. По его словам, сотрудникам ведомства пришлось изучить несколько сотен различных носителей.

Ранее обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» дали показания друг на друга.