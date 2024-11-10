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Россияне стали чаще ездить в Китай и Таиланд

Граждане России стали чаще ездить в Китай и Таиланд в 2024 году

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С января по сентябрь 2024 года количество поездок россиян за пределы страны возросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 22,4 миллиона, заметно вырос поток туристов в Китай и Таиланд. Об том сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Для сравнения, в 2023 году за тот же срок россияне совершили 21 миллион поездок за границу.

В данной статистике учтены поездки с различными целями, включая деловые, туристические, частные и другие. Среди наиболее популярных стран для поездок россиян оказались как дальние зарубежные государства, такие как Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд, так и соседние страны — Абхазия, Казахстан, Грузия, Армения и Азербайджан.

В прошлом году Финляндия входила в десятку популярных направлений для выезда российских граждан, однако в этом году число поездок туда снизилось почти на 100%. Если в период с января по сентябрь 2023 года россияне совершили 507,9 тысячи поездок в Финляндию, то за три квартала текущего года это число упало до всего 1,6 тысячи, среди которых были только сотрудники, обслуживающие транспорт.

Для сравнения, в соседнюю Эстонию (которая занимает 13-е место по популярности) за тот же период въехали 430,6 тысячи россиян — это число осталось почти на уровне прошлого года, так как падение составило лишь 0,9%. В то же время количество поездок в Литву увеличилось на 12% по сравнению с прошлым годом, достигнув 251,4 тысячи визитов.

Летом президент России Владимир Путин заявил о развитии сотрудничества в сфере туризма с КНДР.

Ранее Испания решила работать над налаживанием туризма с Россией.

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