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Испания будет работать над налаживанием туризма с Россией

Посол Васкес: Испания будет работать над налаживанием туризма с Россией

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Heino Kalis/Reuters

Посол Испании в РФ Рикардо Мартинес Васкес заявил, что его страна намерена работать над налаживанием туристической сферы с Россией. Заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1» журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Наши народы понимают друг друга очень хорошо, и наши народы хотят быть вместе в туризме», — сказал посол.

Он отметил, что стороны будут работать над этим.

Президент России Владимир Путин на неделе принял в Кремле верительные грамоты от 28 вновь прибывших послов.

В конце октября сообщалось, что жителей Испании, которые устроили митинг против туризма, сняли на видео. Активные протесты начались в городе Сан-Себастьян. Жители объединились и начали выкрикивать антитуристические лозунги, идя по улицам большой толпой. Против массового туризма выступают и другие регионы. Так, например, жители Канарских и Балеарских островов также высказывают свое недовольство, а на Тенерифе и вовсе митингующие устроили демонстративную голодовку.

Ранее разгневанные жители Тенерифе окружили туристов на популярном пляже.

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