Путин заявил, что Россия развивает с КНДР сотрудничество в сфере туризма

Российская Федерация развивает сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой в сфере туризма и уже отправляет первые группы на морские корейские курорты. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «Интерфакс».

Путин уточнил, что на летний сезон формируются туристические группы, ориентированные на отдых на корейских приморских курортах.

Также президент заявил о намерении России развивать сотрудничество с Северной Кореей в сфере образования. В настоящее время в России обучается 130 граждан КНДР.

Утром 19 июня в Пхеньяне состоялись переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном в широком составе, они продлились чуть более 1,5 часа.

В ходе публичной встречи глава КНДР в частности отметил роль России в поддержании стратегического баланса в мире и выразил полную поддержку проведения специальной военной операции на Украине.

Это второй дружественный визит президента России в северокорейскую столицу — впервые Путин посетил Пхеньян во время первого президентского срока в 2000 году.

Ранее Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками.