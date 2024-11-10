Полиция Амстердама начала задерживать участников запрещенной пропалестинской акции

В Амстердаме полиция задержала нескольких участников пропалестинской демонстрации, которая была запрещена после нападения на израильтян, приехавших поддержать свой футбольный клуб на матче Лиги Европы. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным местного канала AT5, в общей сложности правоохранители задержали на центральной площади Дам около 20 человек. Всего в демонстрации участвовали около 200 человек. Многие пришли с флагами и выкрикивали лозунги, в том числе «Освободите, освободите Палестину».

Вечером 7 ноября в Амстердаме произошло нападение на израильских граждан, которые прибыли поддержать футбольный клуб «Маккаби» на матч Лиги Европы против местного «Аякса». Вооруженные холодным оружием мужчины сбрасывали людей в каналы, отбирали у них паспорта. Беспорядки начались после того, как группа неизвестных срывала флаги Палестины на улицах города и скандировала «Черт бы тебя побрал, Палестина!». Утром Армия обороны Израиля объявила об экстренной эвакуации граждан страны из Нидерландов, но позднее отменила спасательную операцию.

Ранее в Нидерландах призвали к депортации нападавших на израильских болельщиков.