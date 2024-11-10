Неизвестный устроил стрельбу в университете Алабамы, есть пострадавшие

В Университете Таскиги в американском штате Алабама произошла стрельба, при которой пострадали несколько человек, передает CNN.

Как сообщили в университете, после произошедшего утром 10 ноября несколько студентов были госпитализированы с ранениями, еще один человек не выжил. Подробности об устроившем стрельбу и причинах инцидента не уточняются.

Телеканал отмечает, что накануне на территории университета было много людей, так как там отмечали день возвращения выпускников. На видео из соцсетей видно, как при звуках выстрелов люди прячутся на парковке.

10 октября в США неизвестный ранил девять человек, открыв стрельбу рядом с одним из кампусов государственного Университета Теннесси в Нэшвилле, в одноименном штате. Тогда тоже были ранены несколько человек, а один из пострадавших не выжил. В конце сентября в Алабаме десятки человек в очереди в местный популярный клуб на Магнолия-авеню тоже пострадали в результате стрельбы.

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