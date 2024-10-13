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В Теннесси неизвестный устроил стрельбу рядом с университетом

В США неизвестный ранил 9 человек, открыв стрельбу рядом с университетом

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Noah Berger/AP

В США неизвестный ранил 9 человек, открыв стрельбу рядом с одним из кампусом государственного Университета Теннесси в Нэшвилле, в одноименном штате. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Полицейские и спасатели Нэшвилла прибыли на место стрельбы, произошедшей в субботу вечером возле Государственного университета Теннесси, в результате которой, как сообщается, несколько человек получили ранения», — сообщает телеканал.

Известно также, что одного человека спасти не удалось. Несколько человек, раненых в результате стрельбы, были госпитализированы. Был ли задержан или ликвидирован нападавший — не уточняется.

До этого американка выстрелила в дочь и заставила ее обвинить во всем бездомного.

Талекке Браун из Мэриленда предъявили обвинение в покушении на жизнь ее 13-летней дочери и использовании оружия в преступных целях. Сначала 32-летняя женщина, как было установлено, выстрелила в девочку, а затем убедила ее солгать об обстоятельствах стрельбы.

Ранее в Дагестане мужчина ранил из карабина сына, пытаясь его разбудить.

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