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В американском штате Алабама произошла стрельба

AL: десятки человек пострадали в результате стрельбы в Алабаме

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Неизвестный открыл стрельбу в городе Бирмингем (американский штат Алабама). Об этом сообщил портал AL.

Очевидцы рассказали, что стрелять начали по очереди, которая стояла в местный популярный клуб на Магнолия-авеню.

По данным полиции, десятки человек пострадали, однако четверых пострадавших спасти не удалось. Так, на месте инцидента сразу после стрельбы нашли двух мужчин и женщину без признаков жизни. Еще одного тяжело раненного доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Следователи считают, что по людям стреляли несколько человек несколько стрелков. Подозреваемых разыскивают.

До этого в кадетском училище в Усолье-Сибирском в Иркутской области произошла стрельба. Оказалось, что на территории учебного заведения стрелял заместитель директора учебного заведения, который был пьян. Он также кинул шумовую гранату в казарму.

Ранее бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, на жизнь которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи.

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