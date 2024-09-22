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Трамп рассказал о своих страхах после покушений

Трамп признался, что после покушений начал беспокоиться за свою семью

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Alex Brandon/AP

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, на жизнь которого покушались дважды за два месяца, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи. Об этом политик рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — заявил экс-глава Белого дома.

Штаб кандидата в президенты от республиканцев позднее пояснил, что опасения Трампа вызваны «опасной и подлой риторикой» вице-президента Камалы Харрис, а также Демократической партии.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Первое покушение произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Ранее Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт.

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