Разгневанных жителей популярного курорта Европы раскритиковали из-за ненависти к туристам

Разгневанные жители Тенерифе, Испания, прослыли среди других местных «тупицами» из-за ненависти к туристам. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание подчеркивает, что на курорте прошли очередные акции протеста против негативного влияния туризма на испанский остров. Участники митинга дошли до пляжа Троя, окружили отдыхающих и издевались над ними. Похожая ситуация произошла на соседнем острове Гран-Канария.

По мнению местной жительницы Вероники Кинтеро, действия митингующих — «полный идиотизм». Людям следует бороться за качественный туризм, а не против тех, кто приезжает в гости, считает она.

В июле жители испанской Майорки вышли на демонстрацию против туристов.

Протестующие прошли по улицам Пальмы с плакатами «Нет массовому туризму» и «Остановите частные самолеты». По словам полиции, в демонстрации приняли участие около 10 тыс. человек. Они выступают против туристов, так как видят в них причину повышения стоимости жилья на острове.

Активисты движения провели в этом году ряд акций протеста в Барселоне и других популярных местах отдыха в Испании.

Ранее власти Барселоны решили запретить туристам арендовать квартиры в городе к 2028 году.