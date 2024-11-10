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В Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение

В Республике Бурятия и Иркутской области зафиксировано землетрясение

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Александр Кряжев/РИА Новости

В Иркутске вечером 10 ноября произошло землетрясение. Об этом сообщает Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Согласно информации ведомства, землетрясение с эпицентром рядом с поселком Орлик в Республике Бурятия произошло в 20:11 по местному времени (15:11 мск). Интенсивность ощущаемых толчков достигла 6,5 баллов.

Сейсмологи также зарегистрировали колебания в Иркутске и его окрестностях. В сообщении указано, что «энергетический класс составил 12.7, а интенсивность в Иркутске — 3 балла».

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, разрушений или пострадавших нет.

5 ноября на севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1. Эпицентр находился в 12 км западнее села Катангли Ногликского района на глубине 15 км.

4 ноября жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр располагался на глубине 5 километров и на расстоянии 37 километров от Цхинвала. В результате сейсмологического события никто не пострадал, о разрушениях не сообщалось.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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