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На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на севере Сахалина

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

На севере Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом ТАСС сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение произошло в 10:09 местного времени [02:09 мск] с эпицентром в 12 км западнее села Катангли Ногликского района на глубине 15 км», — отметил собеседник агентства.

По данным сейсмологов, жители населенного пункта Ноглики (административный центр Ногликского района) ощущали подземные толчки силой до четырех баллов. Отмечается, что в квартирах дребезжали стекла, качались люстры.

4 ноября сообщалось, что жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Эпицентр находился на расстоянии 37 км от Цхинвала.

3 ноября землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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