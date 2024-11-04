Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Южной Осетии почувствовали землетрясение

В Южной Осетии произошло землетрясение магнитудой 3,8

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Осетия.

«Эпицентр располагался на глубине 5 километров и на расстоянии 37 километров от Цхинвала», — сообщили в информационном канале.

В результате сейсмологического события никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

При этом в ночь на 4 ноября на юге-востоке Ирана зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3 балла.

3 ноября землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

Ранее МИД России исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами