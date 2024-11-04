В Южной Осетии почувствовали землетрясение

Жители Южной Осетии почувствовали подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Осетия.

«Эпицентр располагался на глубине 5 километров и на расстоянии 37 километров от Цхинвала», — сообщили в информационном канале.

В результате сейсмологического события никто не пострадал, о разрушениях не сообщается.

При этом в ночь на 4 ноября на юге-востоке Ирана зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,3 балла.

3 ноября землетрясение магнитудой 4,8 по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

Ранее МИД России исключил пересмотр признания независимости Абхазии и Южной Осетии.