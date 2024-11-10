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Туристы застряли на канатной дороге на Эльбрусе

SHOT: на Эльбрусе туристы застряли на подъемнике на высоте 2 тысяч метров

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Роман Кручинин/РИА Новости

На Эльбрусе туристы застряли на канатной дороге на высоте около двух тысяч метров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Cообщается, что среди застрявших на подъемнике есть дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивает ветром.

До этого на Эльбрусе завершилась «большая инспекция» канатных дорог. На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность. В ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, сделанные на московском заводе компании «Руслет».

В августе в Кабардино-Балкарии более десяти человек эвакуировали с канатной дороги. Спасатели МЧС на плавательных средствах передвижения помогали людям спуститься. Никто не пострадал.

Ранее в Японии застряли сотни россиян из-за поломки круизного лайнера.

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