Туристы застряли на канатной дороге на Эльбрусе

На Эльбрусе туристы застряли на канатной дороге на высоте около двух тысяч метров. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Cообщается, что среди застрявших на подъемнике есть дети. По словам туристов, кабинки сильно раскачивает ветром.

До этого на Эльбрусе завершилась «большая инспекция» канатных дорог. На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность. В ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, сделанные на московском заводе компании «Руслет».

В августе в Кабардино-Балкарии более десяти человек эвакуировали с канатной дороги. Спасатели МЧС на плавательных средствах передвижения помогали людям спуститься. Никто не пострадал.

Ранее в Японии застряли сотни россиян из-за поломки круизного лайнера.