В Японии застряли сотни россиян из-за поломки круизного лайнера

Около 500-600 россиян застряли в Японии из-за поломки круизного лайнера Spectrum of the Seas в порту Йокогама. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пассажиров из России.

Судно должно было 9 ноября прибыть на конечную точку маршрута — город Шанхай. Однако из-за технической неисправности лайнер не смог выйти из порта.

«Сейчас ориентировочное время прибытия 11 ноября, но у всех граждан России сгорают обратные билеты в Россию. Решить вопрос можно было бы, если власти Японии разрешили бы россиянам проследовать в аэропорт Токио в период до 10:00 местного времени 08 ноября», — сказала пассажирка круиза Юлия.

По словам туристки, среди пассажиров лайнера много детей. Некоторые отдыхающие пытаются покинуть порт, но им не отдают паспорта. При этом собственник судна «не дает представителей», утверждает пассажирка.

В сентябре российские туристы застряли на острове Хайнань в Китае из-за тайфуна «Яги». Отдыхающие жаловались, что не могли заселиться в отели, так как в них нет либо мест, либо света и воды.

Ранее стала известна судьба застрявших в Иране туристов из России.