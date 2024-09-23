Стало известно, когда канатные дороги на Эльбрусе возобновляют работу

Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют свою работу в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает «Кавказ.РФ».

«На «Эльбрусе» завершилась «большая инспекция» канатных дорог», — говорится в сообщении.

На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность.

В публикации обратили внимание, что в ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, сделанные на московском заводе компании «Руслет».

Минувшим летом на Северный Кавказ устремилось небывалое количество туристов — курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом привлекли более 417 тысяч отдыхающих.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров подчеркнул, что рост туристического потока на северокавказские курорты обусловлен активным развитием инфраструктуры, созданием живописных пеших маршрутов, а также организацией масштабных познавательных мероприятий, экологических акций и спортивных соревнований.

Ранее Курильские острова решили сделать приоритетной зоной развития туризма.