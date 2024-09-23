Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда канатные дороги на Эльбрусе возобновляют работу

Канатные дороги на Эльбрусе возобновят работу после остановки 23 сентября

close
Денис Абрамов/РИА Новости

Гондольные канатные дороги на Эльбрусе возобновляют свою работу в понедельник, 23 сентября. Об этом сообщает «Кавказ.РФ».

«На «Эльбрусе» завершилась «большая инспекция» канатных дорог», — говорится в сообщении.

На опорах и станциях сотрудники службы эксплуатации проверили и заменили механизмы, обеспечивающие безопасность.

В публикации обратили внимание, что в ходе регламентных работ использовались запасные детали российского производства, сделанные на московском заводе компании «Руслет».

Минувшим летом на Северный Кавказ устремилось небывалое количество туристов — курорты Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Архыз в Карачаево-Черкесии и «Ведучи» в Чечне летом привлекли более 417 тысяч отдыхающих.

Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров подчеркнул, что рост туристического потока на северокавказские курорты обусловлен активным развитием инфраструктуры, созданием живописных пеших маршрутов, а также организацией масштабных познавательных мероприятий, экологических акций и спортивных соревнований.

Ранее Курильские острова решили сделать приоритетной зоной развития туризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами