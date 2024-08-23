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В Кабардино-Балкарии 12 человек застряли на канатной дороге

В Кабардино-Балкарии 12 человек эвакуировали с канатной дороги

В Кабардино-Балкарии более десяти человек эвакуировали с канатной дороги. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Нальчике. На канатной дороге застряли несколько человек, которые не смогли спастись самостоятельно, поэтому на место вызвали сотрудников МЧС.

«Всего привлекались 13 человек, четыре единицы техники», – поделились в ведомстве.

На кадрах с места инцидента заметно, как спасатели на плавательных средствах передвижения помогают людям спуститься. Всего специалистам удалось эвакуировать 12 человек.

На данный момент причины произошедшего неизвестны. В обстоятельствах предстоит разобраться сотрудникам ответственных органов.

До этого в Курске сотрудники МЧС спасли 15 человек из дома в Курске, в который попала ракета, из-за нее здание воспламенилось. Специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание.

Ранее россиянин, летавший на вертолете за покупками, помог спасти пенсионерку в Омской области.

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