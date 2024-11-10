Папа Римский поприветствовал паломников из России в ходе обращения к верующим на площади Святого Петра. Об этом сообщает ТАСС.

Также понтифик поприветствовал прибывших в Рим на богомолье из других стран и перечислил столицы этих стран в знак внимания.

В ходе проповеди глава Святого престола призвал католиков молиться за жителей испанской Валенсии, пострадавших от наводнения, и о мире на Украине, в Палестине и Мьянме, где с 2021 года идет гражданская война.

В октябре сообщалось, что папа Римский благословил в Риме список древней иконы Богородицы Salus Populi Romani («Покров римского народа») для ее передачи Римско-католической архиепархии в Москве. По преданию, этот образ Пречистой Девы, до этого постоянно хранившийся в Папской базилике Санта-Мария-Маджор, написал апостол и евангелист Лука.

В том же месяце глава МИД РФ провел в Москве встречу с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг украинского кризиса. Они также отметили конструктивное развитие диалога между РФ и Ватиканом.

Ранее папа Римский заявил, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни».