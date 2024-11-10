Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Папа Римский поприветствовал паломников из России

Папа Римский поприветствовал паломников из России на площади Святого Петра

close
Fabio Frustaci/Global Look Press

Папа Римский поприветствовал паломников из России в ходе обращения к верующим на площади Святого Петра. Об этом сообщает ТАСС.

Также понтифик поприветствовал прибывших в Рим на богомолье из других стран и перечислил столицы этих стран в знак внимания.

В ходе проповеди глава Святого престола призвал католиков молиться за жителей испанской Валенсии, пострадавших от наводнения, и о мире на Украине, в Палестине и Мьянме, где с 2021 года идет гражданская война.

В октябре сообщалось, что папа Римский благословил в Риме список древней иконы Богородицы Salus Populi Romani («Покров римского народа») для ее передачи Римско-католической архиепархии в Москве. По преданию, этот образ Пречистой Девы, до этого постоянно хранившийся в Папской базилике Санта-Мария-Маджор, написал апостол и евангелист Лука.

В том же месяце глава МИД РФ провел в Москве встречу с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг украинского кризиса. Они также отметили конструктивное развитие диалога между РФ и Ватиканом.

Ранее папа Римский заявил, что и Трамп, и Харрис выступают «против жизни».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами