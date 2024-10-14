Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве

Лавров провел в Москве встречу с посланником папы Римского Маттео Дзуппи

close
МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и коснулись ряда актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Они также отметили конструктивное развитие диалога между РФ и Ватиканом.

Дзуппи прибыл в Москву в понедельник, 14 октября. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что кардинал может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Минувшим летом Дзуппи сообщил о продолжении своей посреднической миссии. По его словам, при его участии был запущен механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине, который «работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей».

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск убеждал Зеленского начать переговоры с РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами