Лавров встретился с посланником папы Римского в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Москве встречу с посланником папы Римского по мирному урегулированию на Украине кардиналом Маттео Дзуппи. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в ходе встречи стороны подробно обсудили взаимодействие в гуманитарной сфере в контексте конфликта вокруг Украины и коснулись ряда актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня. Они также отметили конструктивное развитие диалога между РФ и Ватиканом.

Дзуппи прибыл в Москву в понедельник, 14 октября. РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что кардинал может встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Минувшим летом Дзуппи сообщил о продолжении своей посреднической миссии. По его словам, при его участии был запущен механизм по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине, который «работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей».

Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск убеждал Зеленского начать переговоры с РФ.