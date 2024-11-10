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В Италии самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Самолет Hainan Airlines вернулся в аэропорт Рима из-за вероятного столкновения с птицами

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Александр Кряжев/РИА Новости

Самолет авиакомпании Hainan Airlines, направлявшийся в китайский город Шэньчжэнь, вернулся в аэропорт Рима в связи с вероятным столкновением с птицами. Об этом сообщила газета Il Messaggero.

По данным газеты, причиной послужила неполадка с двигателем, которая была вызвана, предположительно, столкновением с птицами.

Boeing 787-9 Dreamliner сделал несколько кругов над морем для высвобождения топлива и совершил экстренную посадку. Очевидцы сообщили о нескольких громких хлопках и дыме из-за возгорания двигателя. О пострадавших информации нет.

8 ноября самолет «Уральских авиалиний» из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке.

4 ноября самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Петербурга в Уфу, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на пожар в багажном отсеке.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной Столицы», которая является оператором Пулково, сообщили, что самолет проверит аварийно-спасательная команда.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.

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