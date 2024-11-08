Самолет совершил аварийную посадку во Владивостоке

Самолет «Уральских авиалиний» из-за неисправности совершил аварийную посадку во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.

В заявлении отмечается, что аварийная посадка произошла в 5:50 (22:50 мск 7 ноября). Воздушное судно следовало по маршруту Екатеринбург — Владивосток, на борту находились 164 пассажира.

В прокуратуре подчеркнули, что посадка была произведена благополучно, помощь аварийно-спасательных служб не понадобилась.

Из-за случившегося был задержан рейс Владивосток — Екатеринбург, который планировался к вылету в 8:20 (1:20 мск). Отправление перенесли на 15:00 (8:00 мск).

4 ноября самолет Sukhoi Superjet, вылетевший из Петербурга в Уфу, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково из-за подозрения на пожар в багажном отсеке.

В пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной Столицы», которая является оператором Пулково, сообщили, что самолет проверит аварийно-спасательная команда.

Ранее самолет совершил экстренную посадку из-за массовой драки на борту.