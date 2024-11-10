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В Молдавии обнаружили упавший дрон

На юге Молдавии обнаружен упавший дрон, его изучает полиция

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Михай Карауш/РИА Новости

На юге Молдавии в поле у села Фырлэдень в районе города Каушень упал беспилотный летательный аппарат, его изучает полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный инспекторат полиции.

Отмечается, что беспилотник обнаружил местный житель, который сообщил о находке правоохранительным органам. Сообщается, что в районе падения ограничен доступ местных жителей.

«На месте работают специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции, которые должны обследовать находку», — сказано в тексте.

16 октября пограничная полиция Молдавии сообщила, что фрагменты ракеты обнаружили в окрестностях села в Молдавии неподалеку от границы с Украиной. Утром 16 октября местные жители рассказали патрулю пограничной полиции об обнаружении «нескольких металлических предметов, скорее всего, от снаряда». Элементы были обнаружены недалеко от села Ленкауцы Окницкого района на расстоянии 4 км от государственной границы с Украиной.

На территории Молдавии после начала военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки зенитных ракет С-300 и беспилотников. В апреле власти страны заявили, что в стране упали обломки российского дрона «Герань-2».

Ранее обломки БПЛА обнаружили в Румынии.

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