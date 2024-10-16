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Фрагменты снаряда обнаружили в Молдавии у границы с Украиной

Возле села в Молдавии на границе с Украиной нашли фрагменты ракеты

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Depositphotos

Фрагменты ракеты обнаружили в окрестностях села в Молдавии неподалеку от границы с Украиной. Об этом сообщила Пограничная полиция Молдавии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Утром 16 октября местные жители рассказали патрулю пограничной полиции об обнаружении «нескольких металлических предметов, скорее всего, от снаряда».

Элементы снаряда были обнаружены недалеко от Ленчауцкого района Окницкого района на расстоянии 4 км от государственной границы с Украиной.

Немедленно были инициированы меры по обеспечению безопасности района и информированию экстренных служб, взрывотехников, полиции и прокуратуры района.

Пограничная полиция в настоящее время перекрыла район находки и готовит помощь для групп реагирования и проверки техно-взрывного отдела и прокуратуры.

На территории Молдавии после начала военной операции на Украине неоднократно обнаруживали обломки зенитных ракет С-300 и беспилотников.

В апреле власти страны сообщали, что в стране упали обломки российского дрона «Герань-2».

Ранее обломки российского БПЛА обнаружили в Румынии.

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