В Приднестровье дрон атаковал воинскую часть, еще один упал в Молдавии Дрон атаковал радиолокационную станцию в Приднестровье

Власти Молдавии заявили, что 4 апреля в стране упали обломки российского дрона «Герань-2». Это не первый случай: в феврале фрагменты беспилотника находили недалеко от молдавско-украинской границы. 5 апреля неизвестный дрон снова атаковал военную часть в Приднестровье. Что известно об атаках и почему против БПЛА бессилен радар, купленный Кишиневом у Парижа, — в нашем материале.

Упавший в Молдавии 4 апреля около границы Украины беспилотник принадлежит России, сообщил МИД республики в соцсети X (бывший Twitter).

«Мы решительно осуждаем повторное обнаружение обломков военного беспилотника, использованного Россией при нападении на Украину. Предыдущий инцидент произошел всего два месяца назад. Молдавия поддерживает Украину», — говорится в посте.

Фрагменты беспилотника нашли накануне около 14:15 в Вулканештском районе Молдавии, у города Этулия-Владичень. Пограничная полиция страны уточнила, что обломки «уничтоженного дрона» лежали в 500 м от границы с Украиной. Сразу после их обнаружения на место прибыли молдавские саперы. Район оцепили.

«В настоящее время останки дрона анализируют специалисты, которые пока не обнаружили никаких рисков», — отмечала полиция.

Минобороны России сообщало 4 апреля об ударах беспилотниками по Украине. Находку в Молдавии ведомство не прокомментировало.

«Летающие газонокосилки»

Молдавская полиция добавила, что на уцелевшем крыле беспилотника написано «Герань-2». Служба приложила фото, но на нем идентификационная надпись замазана.

Российская армия впервые стала применять дроны «Герань-2» во время полномасштабного конфликта с Украиной. На Украине и Западе предполагают, что это аналог беспилотника «Шахед-136» иранской разработки. Российское Минобороны или Иран не подтверждали эту версию.

close 100% Пограничная полиция Молдавии

«Герань» — одно из самых используемых изделий в зоне СВО... Известно, что сейчас на «Герань» устанавливается турбина иностранного производства», — уточняло российское конструкторское бюро «Стратим».

Этот дрон-камикадзе из-за звука также называют «газонокосилкой»». Его единственная задача — прилететь в указанную точку и взорваться. Беспилотник может нести до 50 кг взрывчатки, пролетать до 2,5 тыс. км со скоростью до 180 км/ч. Главная преимущество цена, коптеры значительно дешевле ракет (стоимость одного БПЛА при массовом производстве, по разным данным, не превышает $30 тыс.).

Атака дрона в Приднестровье

Неизвестный дрон 5 апреля атаковал военную часть непризнанной Приднестровской Республики (регион находится между Молдавией и Украиной).

«Сегодня в 14:35 дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе, в шести километрах от приднестровско-украинской границы. Целью была радиолокационная станция, которой были нанесены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело», — передало Министерство госбезопасности Приднестровья.

В марте дрон-камикадзе уже атаковал одну из воинских частей Тирасполя (столица Приднестровья). В итоге сгорел старый нерабочий вертолет Ми-8МТ.

Власти Молдавии подчеркивали, что не связаны с такими нападениями. В Кишиневе также заявили о непричастности Украины.

«Рассматриваемый инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе», — оценило Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии, не называя виновных.

МИД Приднестровья, в свою очередь, считает атаки террористическими действиями против мирного населения республики. Кишинев ведомство обвиняет в поощрении агрессии.

Инциденты с БПЛА в Молдавии

17 февраля в Молдавии нашли остатки дрона вблизи села Новая Этулия. Молдавская полиция указывала, что они «похожи» на «Герань-2». Фрагменты упали в 2 км от молдавско-украинской границы и примерно в 5 км от ближайшего населенного пункта.

Кроме того, сбитый дрон типа Shahed обнаружили в Молдавии 11 февраля, недалеко от села Этулия Вулканештского района. Полиция предположила, что дрон сбили украинские военные. Вместе с обломками нашли около 50 кг взрывчатого вещества, которое не сдетонировало.

Минобороны Молдавии на фоне украинского конфликта купило у Франции радар Ground Master (GM) 200, чтобы лучше защищать свое воздушное пространство. Однако выяснилось, что он не может засечь беспилотники типа «Герани».

«Основная причина — малая высота полета цели, малая отражательная поверхность осколков и большое расстояние до цели», — поясняло военное ведомство.

Президент Молдавии Майя Санду попросила западные страны о системах ПВО. Она заявила, что у республики нет своих зенитных систем для защиты, но ее воздушное пространство нарушается из-за конфликта на Украине.

«Это тема, которую мы обсуждаем постоянно. Понятно, что системы [ПВО] в данной ситуации нужны Украине больше... Мы пытаемся понять, какой выход может быть для нас, но на данный момент у нас еще нет конкретного решения», — сообщила Санду.

Политик отмечала, что в России попытки Молдавии укрепить свою оборону преподносят как нарушение нейтралитета страны. Такую интерпретацию она считает дезинформацией и пропагандой:

«Позиция России заключается в том, что попытки Молдавии укрепить свою оборону — это нарушение концепции нейтралитета. Что не имеет смысла, поскольку нейтралитет означает, что вы сами обеспечиваете свою обороноспособность. Но этот нарратив пропагандируется,... и любая попытка укрепить нашу систему обороны преподносится как опасность втягивания Молдави в войну».