В Румынии обнаружили на границе обломки российского беспилотника

Минобороны Румынии заявило, что на границе с Украиной были обнаружены обломки «беспилотника российского производства типа «Герань». Сообщение об этом опубликовано на сайте министерства.

В ведомстве пояснили, что в ночь на 25 июля была проведена российская атака беспилотниками на украинские объекты около границы с Румынией.

«В Тулче были идентифицированы останки беспилотника типа «Герань» российского производства. Исследования продолжатся и сегодня, чтобы охватить всю территорию», – говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что были усилены меры наблюдения за национальным воздушным пространством. Также продолжается осмотр территорий на предмет других обломков.

В Минобороны заявили, что Румыния решительно осуждает подобные нападения.

28 марта румынские военные сообщили, что нашли фрагменты похожего на беспилотник (БПЛА) объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. По данным газеты Observator, аппарат упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные жители сняли летательный аппарат на видео и отметили, что он издавал странный звук. В Кремле тогда заявили, что им ничего не известно об упавшем в Румынии беспилотнике.

Ранее американские бомбардировщики пролетели над Финляндией.