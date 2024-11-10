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Россиянин собрал дома взрывное устройство для защиты от мошенников

SHOT: житель Оренбурга собрал СВУ, чтобы защититься от мошенников

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Житель Оренбурга собрал дома самодельное взрывное устройство (СВУ) массового поражения, чтобы защититься от украинских мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, 52-летний мужчина является инвалидом первой группы и страдает от шизофрении. Он купил в магазине гвозди разного вида, собрал пластиковые бутылки и другие компоненты, после чего смастерил из этого самодельное взрывное устройство, которое какое-то время хранил.

В определенный момент к мужчине пришли силовики с проверкой. Им он сказал, что якобы переживал из-за возможных нападений преступников и решил обезопасить себя с помощью СВУ. Впоследствии устройство разминировали, а мужчину задержали.

В начале ноября Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу местного жителя Илью Первашова по делу о подрыве опор линии электропередачи.

В середине октября Белгородский областной суд приговорил россиянку к 12,5 года колонии за подготовку диверсии на железной дороге. Женщину признали виновной в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию.

Ранее в Мариуполе обнаружили тайник диверсантов.

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