В Мариуполе обнаружили тайник диверсантов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) обнаружили в Мариуполе тайник диверсантов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выявлен вражеский схрон со взрывными устройствами, заготовленный украинскими националистами при отступлении из Мариуполя для последующего совершения диверсионно-террористических актов на территории республики», — сообщили в ведомстве.

На тайном складе находились 28 осколочных боеприпасов ВОГ, 16 выстрелов к ручным гранатометам, семь ручных гранат, две мины и 360 патронов к стрелковому оружию. Все эти взрывоопасные предметы были подорваны на специализированном полигоне сотрудниками международного противоминного центра Вооруженных сил России. Ведется следствие для установления причастных к заготовке тайника.

До этого украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко признали вину в том, что они собирались в канун 9 Мая в 2023 году подорвать более 30 опор линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

Ранее появилось видео допроса задержанных в Крыму агентов украинской разведки.