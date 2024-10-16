Россиянку отправили в тюрьму за подготовку диверсии

Белгородский областной суд приговорил жительницу РФ к 12,5 года колонии за подготовку диверсии на железной дороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ России.

Отмечается, что женщину признали виновной в незаконном обороте взрывных устройств и покушении на диверсию.

«Приговором Белгородского областного суда она признана виновной в указанных преступлениях, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

До этого Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала девушку в Самаре за поджог вышки связи по заданию ВСУ.

Задержанная родилась в 2003 году. Она связалась с представителем Украины и организовала поджог из-за материального вознаграждения, использовав для этого знакомых наркозависимых. Также, как сообщили в ФСБ, она намеревалась поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции в Самаре, для чего ею была подготовлена горючая смесь и инструменты.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.