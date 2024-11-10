Несколько гаражей повреждены в результате атаки БПЛА в Калужской области

Три гаража были повреждены в результате возгорания на территории гаражного кооператива после атаки беспилотного летательного аппарата в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района повреждены три гаража», — написал он.

По словам губернатора, во время происшествия никто не пострадал, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Утром 10 ноября Шапша сообщил, что возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

10 ноября в небе над Брянской областью были сбиты 14 украинских беспилотников. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей региона не пострадал.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.