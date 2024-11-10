Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько гаражей повреждены в результате атаки БПЛА в Калужской области

Губернатор Шапша: три гаража повреждены после атаки БПЛА в Калужской области

close
Shutterstock

Три гаража были повреждены в результате возгорания на территории гаражного кооператива после атаки беспилотного летательного аппарата в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На территории гаражного кооператива в городе Сосенский Козельского района повреждены три гаража», — написал он.

По словам губернатора, во время происшествия никто не пострадал, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Утром 10 ноября Шапша сообщил, что возгорание на территории гаражного кооператива произошло в Калужской области в результате атаки БПЛА.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

10 ноября в небе над Брянской областью были сбиты 14 украинских беспилотников. В результате атаки Вооруженных сил Украины никто из мирных жителей региона не пострадал.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами