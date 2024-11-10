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Глава Брянской области заявил об отражении массированной атаки дронов

Губернатор Богомаз: над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников

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Olga Sokolova/Global Look Press

В небе над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Четырнадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — написал он.

Как уточнил Богомаз, в результате атаки ВСУ никто из мирных жителей региона не пострадал. Разрушений также не было.

Этим же утром ВСУ попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. При помощи средств радиоэлектронной борьбы были уничтожены три БПЛА.

Прошлая атака на Брянскую область состоялась в ночь на 9 ноября. Тогда ликвидировали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа. На местах организована работа оперативных и экстренных служб, сообщил губернатор региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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Атаки БПЛА на Россию
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