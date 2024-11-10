В Брянской области произошел пожар в результате атаки БПЛА

В Брянской области произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Александр Богомаз.

«Все оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.

По данным Богомаза, данные о последствиях уточняются.

Утром 10 ноября Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ никто из мирных жителей региона не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Этим же утром ВСУ попытались атаковать Ростовскую область при помощи беспилотников. При помощи средств радиоэлектронной борьбы были уничтожены три БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Россию атаковали 19 беспилотников ВСУ.