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В Козельском районе Калужской области начался пожар из-за атаки БПЛА

Гаражный кооператив загорелся в Козельском районе Калужской области из-за атаки БПЛА

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Козельском районе Калужской области загорелся гаражный кооператив из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, пожар произошел в гаражном кооперативе в городе Сосенский.

«Все экстренные службы оперативно выдвинулись на место. Дал поручение главе администрации района организовать на месте оперативный штаб для оценки полученных повреждений и оперативного оказания помощи при необходимости», — поделился Шапша.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регионе произошло возгорание нежилых строений в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Утром 10 ноября Богомаз сообщил, что в небе над Брянской областью сбили 14 украинских беспилотников. В результате атаки ВСУ никто из мирных жителей региона не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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