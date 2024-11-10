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Восемь беспилотников сбили над Орловской областью

Губернатор Клычков: силы ПВО сбили восемь БПЛА над Орловской областью

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Клычков.

«На территории Орловской области отражена очередная атака противника», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано. В данный момент оперативные службы проводят проверки на местах происшествий.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за утро на подлете к столице средства ПВО уничтожили 32 вражеских беспилотника.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщало, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областей.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.

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