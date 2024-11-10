Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белгородские власти не помогут семье погибшего при подрыве мины в закрытом селе

Гладков: семья погибшего в закрытом селе белгородца не получит госпомощь

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Семья жителя Белгородской области, который погиб после приезда на машине в закрытое село Старый Хутор, не получит помощи от государства, так как мужчина нарушил запрет властей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что еще два года назад жителей Белгородской области предупреждали, что им не будут выплачивать деньги в случае ранения или гибели на территории населенных пунктов с запрещенным въездом.

Автомобиль с семьей подорвался на боеприпасе накануне. Мужчина погиб на месте, а его жену доставили в больницу в тяжелом состоянии. С 28 августа 2024 года въезд в Старый Хутор запрещен.

В тот же день в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Ранее ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами