Белгородские власти не помогут семье погибшего при подрыве мины в закрытом селе

Семья жителя Белгородской области, который погиб после приезда на машине в закрытое село Старый Хутор, не получит помощи от государства, так как мужчина нарушил запрет властей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он напомнил, что еще два года назад жителей Белгородской области предупреждали, что им не будут выплачивать деньги в случае ранения или гибели на территории населенных пунктов с запрещенным въездом.

Автомобиль с семьей подорвался на боеприпасе накануне. Мужчина погиб на месте, а его жену доставили в больницу в тяжелом состоянии. С 28 августа 2024 года въезд в Старый Хутор запрещен.

В тот же день в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Ранее ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области.