Автомобиль жителя Белгородской области подорвался на боеприпасе

В Валуйском округе Белгородской области легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трагедия случилась на въезде в село Старый Хутор. В салоне находились мужчина и женщина — травмы первого оказались несовместимыми с жизнью.

Жену жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями вывезли с места на попутках и передали бригаде скорой помощи. После этого ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Это уже второй подобный инцидент за день. Утром в селе другой автомобиль подорвался на мине. По словам Гладкова, один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медпомощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит

В этот же день в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Ранее ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области.