Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автомобиль жителя Белгородской области подорвался на боеприпасе

Гладков: на въезде в село Старый Хутор автомобиль подорвался на боеприпасе

close
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Валуйском округе Белгородской области легковой автомобиль подорвался на боеприпасе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, трагедия случилась на въезде в село Старый Хутор. В салоне находились мужчина и женщина — травмы первого оказались несовместимыми с жизнью.

Жену жителя в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями вывезли с места на попутках и передали бригаде скорой помощи. После этого ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу.

Это уже второй подобный инцидент за день. Утром в селе другой автомобиль подорвался на мине. По словам Гладкова, один из мужчин получил осколочные ранения руки, но отказался от медпомощи. Транспортное средство восстановлению не подлежит

В этот же день в Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. В результате атаки ранения получили три мирных жителя. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

Ранее ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали город и село в Белгородской области.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами