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Три человека пострадали при атаке беспилотника на российское село

Гладков: БПЛА атаковали село Новое, пострадали три мирных жителя

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Reuters

В Белгородской области очередным атакам со стороны Украины подверглось село Новое Волоконовского района. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки ранения получили три мирных жителя.

По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил взрывные устройства во двор частного дома, где в это время находились мужчина и женщина.

«Попутным транспортом они доставлены в Волоконовскую ЦРБ. Врачи диагностировали у женщины ранение стопы, у мужчины — слепое осколочное ранение ноги», — написал Гладков.

Третий пострадавший, местонахождение которого в момент взрыва не указано, получил осколочные ранения, в настоящий момент бригада скорой помощи везет его в Валуйскую Центральную районную больницу.

Из автотранспорта пострадали две легковушки и одна «Газель».

Перед этим в Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской областью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа. Атака произошла приблизительно в 16 часов.

Ранее в Белгородской области автомобиль подорвался на мине.

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