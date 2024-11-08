ВСУ атаковали город и село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали город и село в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Два населенных пункта нашей области атакованы дронами ВСУ», — рассказал губернатор.

Он уточнил, что, по предварительной информации, в момент атаки никто из местных жителей не пострадал.

По словам Гладкова, в селе Вязовое Краснояружского района вследствие атаки FPV-дрона в частном доме выбило окна, посекло фасад, забор и припаркованный легковой автомобиль.

В городе Шебекино из-за детонации упавшего беспилотника повреждения получили два частных домовладения.

В начале июня Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.