Беспилотники атаковали химический комбинат в Тульской области

Химический комбинат в городе Алексине Тульской области был атакован десятью беспилотниками, повреждения незначительные. Об этом заявил Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

По его данным, один беспилотник сбили силы ПВО, восемь — упали на территории предприятия, еще один упал на территории Алексинской ТЭЦ.

В результате атаки «разрушений почти нет», пишет канал. Повреждено остекление нескольких зданий, а также три частных дома, расположенных рядом с атакованными объектами. Никто не пострадал.

Алексинский химический комбинат специализируется на выпуске полимерных и композиционных материалов и других изделий гражданского назначения.

Ночью российское Минобороны сообщало, что над российскими регионами за сутки сбили 19 украинских БПЛА самолетного типа.

Утром ведомство сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили 50 беспилотников над семью регионами РФ.

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.