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Суд арестовал имущество экс-сотрудника МВД по делу о самой крупной взятке

Суд арестовал имущество экс-сотрудника управления МВД Сатюкова по делу о взятке

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Москве арестовал имущество семьи бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД РФ Георгия Сатюкова. Об этом пишет ТАСС.

Сатюков заочно арестован по делу о получении самой крупной в истории МВД взятки, общей суммой в 5 млрд рублей.

«Получены сведения, что в фактическом владении и пользовании обвиняемого находится значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг)», — говорится в материалах суда.

Активы были оформлены на доверенных лиц. Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте указанного имущества.

7 ноября Преображенский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при даче взятки.

Второй подсудимой по этому делу стала глава юридического отдела фирмы Татьяна Евграфова. Кроме тюремного срока им назначили штраф в размере однократной суммы взятки. Обеих взяли под стражу в зале суда.

Ранее топ-менеджеру РЖД предъявили обвинение в получении крупной взятки.

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