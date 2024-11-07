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Московская судья в отставке осуждена на четыре года за коррупцию

В Москве экс-судью Ольгу Колесниченко приговорили к 4 годам по делу о взятке

Преображенский районный суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы бывшую судью Гагаринского суда Ольгу Колесниченко за посредничество при даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд Москвы провозгласил приговор экс-судье Ольге Колесниченко», — говорится в сообщении.

В судебной инстанции уточнили, что Колесниченко осудили по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).

Второй подсудимой по этому делу стала глава юридического отдела фирмы Татьяна Евграфова. Кроме тюремного срока им назначили штраф в размере однократной суммы взятки. Обеих взяли под стражу в зале суда.

Накануне стало известно, что прокурор запросил для Колесниченко четыре года колонии общего режима и штраф в 4 млн рублей, а также запрет на работу в судебной и правоохранительной системах на четыре года.

Колесниченко была назначена судьей Гагаринского суда в 2015 году, ушла в отставку в 2020 году, но продолжала пользоваться судейской неприкосновенностью. Уголовное дело было возбуждено в 2023 году.

Ранее экс-следователя осудили за рекордную в истории России взятку.

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