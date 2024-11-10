Французский министр пожаловался на граффити в поддержку Палестины

Министр высшего образования Франции Патрик Этзель подал жалобу в прокуратуру из-за граффити и слоганов активистов в поддержку Палестины. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Чтобы эффективно бороться с этими неприемлемыми действиями, я только что направил доклад прокурору Лиона. Я рассчитываю на его твердость в действиях и пресечении этих эксцессов, противоречащих ценностям республики», — написал министр.

По данным Agence France-Presse, инцидент произошел во время визита председателя Национального собрания Франции Яэля Брон-Пиве в университет Лион-3. Его встретили студенты, которые выкрикивали слоганы в поддержку Палестины. Также неизвестные нарисовали граффити схожего содержания на стенах рядом с кампусом.

В октябре на площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на нелегальной акции в поддержку Палестины собрались около трех тысяч человек. Митинг проходил в кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились порядка сотни сотрудников правопорядка в специальном снаряжении.

Ранее в Париже левые партии организовали митинг против Макрона.