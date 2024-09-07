В Париже левые партии организовали митинг против Макрона

В Париже началась манифестация, которую организовали левые партии «против захвата власти Макроном». Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство сообщило, что к участию в акции призывали партии «Непокорившаяся Франция», зеленые и социалисты, а также молодежные организации. Причиной для протеста стал отказ президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьер-министром предложенную блоком левых «Новый народный фронт» Люси Касте, несмотря на победу их блока на внеочередных парламентских выборах в июле. Также активисты выражают протест против назначения премьер-министром республиканца Мишеля Барнье.

Активисты планируют пройти от площади Бастилии к площади Нации. По оценке корреспондента агентства, в демонстрации участвуют несколько тысяч человек.

Отмечается, что ряд протестующих принесли на манифестацию флаг Палестины и плакаты с требованиями о прекращении огня в секторе Газа и лозунгами в поддержку Палестины.

В июле Макрон принял отставку предыдущего премьер-министра Габриэля Атталя. Предполагалось, что главой правительства могут назначить члена партии «Республиканцы» Ксавье Бертрана. 5 сентября новым премьер-министром Франции назначили Мишель Барнье.

Предыдущий митинг с требованием отставки президента Франции прошел 31 августа.

Ранее более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона.