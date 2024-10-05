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В Риме прошла крупная акция в поддержку Палестины

В Риме на акцию в поддержку Палестины собрались три тысячи человек

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Depositphotos

На площади Порта-Сан-Паоло в центре Рима на нелегальной акции в поддержку Палестины собрались около трех тысяч человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы ранее не дали разрешение на проведение акции, посчитав ее потенциально опасной незадолго до годовщины нападения ХАМАС на Израиль. Часть протестующих были согласны на перенос митинга на 11 октября, но не все. Митинг проходит в кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились порядка сотни сотрудников правопорядка в специальном снаряжении.

Несогласные собрались сегодня с флагами Палестины, Ливана и т.д. В пресс-службе римской полиции сообщили, что в митинге приняли участие три тысячи человек.

Также тысячи человек в центре Лондона вышли на демонстрацию в поддержку Палестины. Полиция Лондона уже задержала двух человек за нападение на сотрудников экстренных служб.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Макрон выступил за прекращение поставок оружия Израилю.

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