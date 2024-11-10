В США лесные пожары угрожают почти 30 млн человек

В США лесные пожары угрожают 27 млн жителей северо-востока страны. Об этом сообщает NBC News.

Распространению лесных пожаров способствуют сильные порывы ветра и относительная влажность около 25-30%. Под угрозой, в частности, города Нью-Йорк и Бостон.

«Это исторически засушливое время для Нью-Йорка, только в этом месяце произошло более 100 возгораний кустарников», — заявило пожарное управление Нью-Йорка.

Активные лесные пожары усиливают обеспокоенность качеством воздуха, особенно в районе Нью-Йорка, отмечает телеканал.

В начале ноября сообщалось, что мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о засухе после засушливого октября. Он рекомендовал жителям экономить воду — реже принимать душ и закрывать краны во время чистки зубов.

В октябре научный журнал BioScience писал, что климатический кризис на Земле продолжает прогрессировать. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Университета штата Орегон в США. Согласно докладу, в июле 2024 года зафиксировали три самых жарких дня за всю историю наблюдений. Кроме того, выбросы ископаемого топлива приблизились к максимальному уровню.

Ранее климатолог рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь в России.