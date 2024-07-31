Климатолог рассказал, как глобальное потепление повлияет на жизнь в России

Потепление климата сделает зимы в России менее холодными, это благоприятно скажется на экономике и качестве жизни в некоторых регионах. Подробности рассказал ведущий сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко, пишет РИА Новости.

«Потепление климата в наиболее холодных регионах страны является скорее благоприятным изменением с точки зрения здоровья человека и народного хозяйства», — сказал он.

При этом при потеплении трудности возникнут у жителей южных регионов России. Там могут усилиться волны аномальной жары, из-за чего жить в тех регионах будет невозможно.

До этого завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов заявил, что россиянам стоит начать привыкать к глобальному потеплению, а также жаре и ливням.

Позже международная группа ученых из Китая, Южной Кореи, Японии и Великобритании выяснила, что биосистемы озер во всем мире могут пострадать из-за потепления.

Ранее ученые предупредили о риске вымирания донных рыб в Арктике из-за климата.