Жителей Нью-Йорка призвали реже принимать душ

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил о засухе после засушливого октября и рекомендовал жителям экономить воду. Об этом сообщает ABC News.

«Мэр Нью-Йорка призвал жителей принимать душ реже, чинить протекающие краны и экономить воду», — говорится в публикации.

Кроме того, Адамс попросил закрывать краны во время чистки зубов и подметать тротуары вместо их поливки. Также мэр приказал всем городским агентствам подготовиться к реализации своих планов по экономии воды.

ABC News обращает внимание на то, что в октябре в Центральном парке Нью-Йорка выпало лишь 0,02 см осадков при норме 11,2 см. Комиссар городского департамента охраны окружающей среды Рохит Аггарвала подчеркнул, что это был самый сухой октябрь за более чем 150 лет наблюдений.

Эксперты связывают внезапную засуху с погодными условиями, которые не позволяли влаге перемещаться на север из Мексиканского залива.

В октябре научный журнал BioScience писал, что климатический кризис на Земле продолжает прогрессировать. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Университета штата Орегон в США. Согласно докладу, в июле 2024 года зафиксировали три самых жарких дня за всю историю наблюдений. Кроме того, выбросы ископаемого топлива приблизились к максимальному уровню.

Ранее сточные воды с отходами стали новой политической проблемой Европы.