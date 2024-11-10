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В России запретили административный арест отцов-одиночек и матерей детей-инвалидов

Путин подписал закон о запрете административного ареста отцов-одиночек

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень лиц, к которым не допускается административный арест. Соответствующий документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Изменения внесут во вторую часть статьи 3.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, арест не может применяться в отношении женщин, беременных, инвалидов I и II групп и других категорий граждан.

Теперь перечень дополнен двумя новыми категориями. Так, теперь административный арест не может применяться в отношении матерей детей-инвалидов и отцов-одиночек.

Закон вступил в силу через 10 дней после опубликования.

В октябре Путин подписал два закона, которые предоставляют отсрочки наказания осужденным беременным женщинам, а также матерям и отцам детей до 14 лет, приговоренным к ограничению свободы.

Первый закон дает суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам. Также это коснется женщин и мужчин, которые воспитывают одного ребенка до 14 лет. Речь идет о родителях-одиночках. Вторым законом изменена часть девятая статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. После слов «принудительным работам» эта часть дополняется словами «ограничению свободы».

Ранее в Госдуме оценили идею полностью погашать ипотеки семьям с детьми.

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