Путин подписал законы о расширении отсрочки наказания

Президент России Владимир Путин подписал два закона, которые предоставляют отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (речь идет о единственных родителях) детей до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый закон дает суду возможность отсрочить реальное отбывание наказания беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющихся единственным родителем, приговоренным к ограничению свободы.

Вторым законом изменена часть девятая статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса. После слов «принудительным работам» эта часть дополняется словами «ограничению свободы». Согласно поправкам, в случае наступления беременности женщина, осужденная к обязательным работам, принудительным работам, исправительным работам, имеет право обратиться в суд с ходатайством об отсрочке ей отбывания наказания со дня предоставления отпуска по беременности и родам либо со дня, когда ей в соответствии с российским трудовым законодательством мог бы быть предоставлен отпуск по беременности и родам.

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