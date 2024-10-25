В Госдуме оценили идею полностью погашать ипотеки семьям с детьми

В России удастся решить демографические проблемы, если государство будет помогать семьям с детьми погашать ипотеку. Об этом Pravda.Ru рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, комментируя соответствующее предложение депутата Екатеринбургской думы Дениса Хаванцева.

По ее словам, данная мера может стать еще одним способом для поддержки семей в стране. При этом она уточнила, что норма уже действует в Белоруссии.

«Депутат Хованцев не является пионером в этой теме, потому что эта норма давным-давно уже действует в братской Белоруссии, где не законом, а указом президента [Белоруссии Алекандра] Лукашенко, речь идет о возврате в качестве жилищного кредита, у них называется не ипотека, а жилищный кредит, вот мы по образу и подобию проект у себя наша фракция разработала, и я направила от комитета письмо председателю правительства [Михаилу] Мишустину, что он выставил свое отношение к этому законопроекту», — сказала Останина.

23 октября Денис Хаванцев заявил, что государству следует подключаться к погашению задолженности по ипотеке семьям с детьми, сумма такой материальной поддержки напрямую должна зависеть от количества детей. Так, если в семье родился один ребенок, государство может компенсировать за счет бюджета 25% его задолженности по ипотеке, два ребенка — 50%, три и далее — 75%, считает он.

Ранее в Госдуме призвали полностью погашать ипотеки только русским многодетным семьям.