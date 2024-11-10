Названы самые распространенные риски для владельцев квартир

В этом году самым актуальным риском для городских квартир по-прежнему остаются повреждения жидкостью. При этом, по данным СК «Росгосстрах», причиной могут стать не только заливы квартир из-за незакрытого крана, но и из-за тушения пожара в квартире сверху или даже из-за проведения ремонтных работ выше по этажу, в ходе которого квартира может быть залита бетоном.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Чаще всего заявления о страховых случаях подают владельцы квартир из Москвы и Подмосковья, Республики Татарстан и Республики Башкортостан.

Начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова сообщила, что с января по сентябрь этого года на повреждение жидкостью пришлось около 90% поданных заявлений. В абсолютных значениях эта цифра достигла примерно 5,3 тыс. обращений.

Причем из года в год цифры по заливам если и меняются, то незначительно: так, годом ранее заявления из-за повреждения имущества жидкостью составляли 93% от всех случаев – это около 4,6 тыс. обращений. А в 2022 году — около 87% (5 тыс. обращений).

Причиной повреждений становятся не только заливы квартир из-за незакрытого вентиля крана или повреждения системы водоснабжения, но также из-за засора системы канализации или в результате тушения пожара в квартире сверху. Были зафиксированы случаи, в частности в Подмосковье, когда квартира компании была залита бетоном — во время проведения ремонтных работ соседями с верхнего этажа.

Пожары, как и кражи имущества, — в тройке рисков в многоэтажных домах.

Причем, если в частных домах чаще всего их причина — неисправное печное отопление и проблемы с электрооборудованием, то в многоэтажных домах — это проблемы с электрооборудованием, неосторожное обращение с огнем и еще всевозможные непредвиденные случаи — например, брошенные по неосторожности на балкон горящий окурок или петарда.

Все больше страховых случаев по договорам страхования жилья и домашнего имущества регулируется дистанционно. Доля заявлений по договорам, поданным удаленно, составляет около 30% от всех страховых случаев с жильем, в которых возможна процедура полностью дистанционного взаимодействия между страхователем и страховщиком.

Ранее выяснилось, что россияне покупают квартиры меньшей площади из-за высоких цен на недвижимость.